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Datça'da 20 göçmen yakalandı

Datça'da 20 göçmen yakalandı
Datça'da 20 göçmen yakalandı

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında fiber tekne karinalı lastik bot ile yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışa 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Datça açıklarında fiber karinalı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Hareket halindeki fiber karinalı lastik bot durduruldu. Teknede yapılan aramada 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Bekir Tosun - Mehmet Ölmez
 

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