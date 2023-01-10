Datça'da 23 düzensiz göçmen kurtarıldı



Datça ilçesi açıklarında can salı içinde açık denizde sürüklenen düzensiz göçmenler olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen can salları ve lastik bot içindeki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.



Bekir Tosun - Mehmet Ölmez



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