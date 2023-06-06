Datça'da 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik kurtarma botu sevk edildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 31 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan 31 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Bekir Tosun - Mehmet Ölmez
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