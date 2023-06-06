İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Datça'da 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

Datça'da 31 düzensiz göçmen kurtarıldı
Datça'da 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında lastik bot içinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 31 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik kurtarma botu sevk edildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 31 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan 31 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Bekir Tosun - Mehmet Ölmez
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.