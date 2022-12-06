Datça'da 34 düzensiz göçmen kurtarıldı



Marmaris ilçesi açıklarında can salı ve lastik bot içinde iki ayrı düzensiz göçmen kurtarma operasyonunda toplam 34 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına can salı ve lastik bot içinde geri itilerek açık denizde sürüklenen 34 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından botlara alınarak kurtarıldı. Düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Bekir Tosun - Mehmet Ölmez



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