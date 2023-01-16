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Datça'da 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

Datça'da 47 düzensiz göçmen kurtarıldı
Datça'da 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Datça ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 57 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında can salları ve lastik bot içinde açık denizde sürüklenen düzensiz göçmenler olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına can salları ve lastik bot içinde geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Bekir Tosun - Mehmet Ölmez
 

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