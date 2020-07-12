Datça'da kamyonet uçuruma devrildi: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, 4 kişilik arkadaş gurubunun içinde bulunduğu 07 JT 287 kamyonet, Balıkaşıran Çatılimanı mevkinde sürücüsünün geri manevra yaptığı esnada uçuruma devrildi. Araçtakilerin yardım istemesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Jandarma ve Datça MAGAME (Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi) ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan MAGAME ekibi yaralıları araçtan çıkardı. Kazada hafif şekilde yaralanan iki kişi ambulanslarla Marmaris İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mehmet Ölmez

