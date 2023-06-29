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Datça'daki orman yangınında 25 hektarlık alan zarar gördü

Datça'daki orman yangınında 25 hektarlık alan zarar gördü
Datça'daki orman yangınında 25 hektarlık alan zarar gördü

Muğla’nın Datça ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangını kontrol altına alınırken, yangında 25 hektarlık alan zarar gördü.

Datça’daki orman yangınında 25 hektarlık alan zarar gördü - Tıkla İzle

Datça'nın Kargı mevkiinde akşam saatlerinde çıkan orman yangının söndürülmesi için ekipler yoğun çaba sarf ederken, yangının enerji nakil hattından dolayı çıktığı öğrenildi. Rüzgarın da şiddetiyle etkisini arttıran ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 10 helikopter, 50 arazöz ve 250 personel ile müdahale edildi. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınması için ekipler yoğun çaba sarf ederken, yangın kontrol altına alındı. Yapılan ilk incelemelere göre yangının elektrik nakil hattından dolayı çıktığı tespit edilirken, yangında 25 hektarlık alan zarar gördü.

Mehmet Ölmez - Bekir Tosun - Aykut Kurt - Güldemet Kızıl
 

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