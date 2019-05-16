Datça'nın en zengin horozu; Necati

Datçalıların ilgi odağı olan Necati, lokantada sadece bahşiş kutusunun üzerine oturuyor. Horoz Necati'nin günlük yaşamı, psikolojik durumuna da bağlı. Lokantaya gelmek istediğinde sahibine bir şekilde kendini gösteren Necati, aynı eylemi mesaisi bitince de yapıyor.

Kendi tavuklarından ürettiği 9 aylık horoz ile hiç ayrılmadıklarını ifade eden sahibi Musa Ekdeniz, “Buraya geldiği zaman para kutusunu çok seviyor parayı çok seviyor. Bu kasanın üzerine yani tip kutusunun üzerine oturur 7 saat orada kalır, 7 saat sonra saat akşamüzeri 16.00'da başlar huysuzlanmaya, ‘beni götür' bahçeme diye. Arabanın ön koltuğunu çok sever, başka yere gitmez illa orada seyahat edecek arabanın içerisinde böyle ötmesini sever. Müzik dinler, onun işi bu başka hiçbir işi yok. Bunu herkes çok seviyor buraya gelen herkes gelip fotoğraf çektiriyorlar. Avrupa'dan bile gelip fotoğraf çektirenler var meşhur oldu çıktı başımıza. Benden daha meşhur” dedi.

Horozun kendileriyle oturup kahvaltı yaptığını kaydeden Rafiye Akdeniz de, “Şimdi sizinle konuşuyorum diye mızmızlanıyor. Yani bu burada kahvaltı yapar benimle dizim de öyle. Yani gelen müşteriler çok seviyorlar ,resim çektiriyorlar kucaklarına alıp. Çünkü evci olduğu için bir şey yapmıyor. Her kesin kucağına gidebiliyor yani siz oturun size de gelir, yabancılık çekmez. Onlar çok seviyorlar bunu. Her gün geliyor diye gelen müşterilerim var. Sürekli gelen müşteriler soruyor ‘Necati geliyor mu gelmiyor mu' diye yani. Biz de bazen çok istekli olduğumu getiriyoruz. Havalar güzel bütün gün burada gezer kucağımızda” diye konuştu.

Müşteriler de alıştı

Horoz Necati'yi çok benimsediklerini kaydeden Varol Kaymak isimli müşteri ise, şöyle konuştu: “Aynı oğlumuz gibi çok seviyoruz ve bakıyoruz. Herkesin ilgisini çekiyor burada herkes çok seviyor. Yani paraya çok düşkün ama yem parasını çıkarmaya çalışıyor. Yem parası için devamlı tip kutusunun üzerinde otur orada. Onu görenlerde bahşiş atar tip kutusuna o şekilde kendi karnını kendisi doyuruyor bize masrafı yok yani”

Mehmet Ölmez