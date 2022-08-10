Dava için yola çıkan avukatın kamu görevi yaptığı gerekçesiyle itiraz ettiği hız cezası iptal edildi

4 Kasım 2021'de duruşmaya katılmak için Bursa Adliyesi'ne giden ve duruşma sonrası Konya'daki davalara yetişmek için yola çıkan avukat Adem Akyürek'e, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi yakınlarında 90 kilometre hız sınırı olan yolda 108 kilometre ile hız sınırı ihlali yapıldığına dair ceza tutanağı gönderildi. Akyürek, bu karara Çay İlçe Sulh Hakimliğine itirazda bulundu ve ceza iptal edildi. Karar ise bölünmüş yollarda hız ihlaline ilişkin ilk olarak hukuk kayıtlarına geçti.

“Bölünmüş yollarda hız ihlaline ilişkin karar ilk olarak hukuk kayıtlarına geçti”

Bursa'daki davaya katılmasının ardından Konya'daki davaya yetişmek için aynı gün dönüş yaptığını anlatan avukat Adem Akyürek, “Trafik hız limitinden dolayı 4 Kasım 2021 tarihinde Bursa ilinde Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmamı aldıktan sonra ertesi günkü duruşmalarıma yetişmek amacıyla kendi şahsi aracımla yola çıktım. Afyonkarahisar'dan Konya'ya doğru geldiğim esnada 108 kilometre hızla giderken tarafıma bir para cezası tutanağı düzenlendi. Bu tutanağa karşılık Çay Sulh Ceza Hakimliğine itirazda bulundum. İtirazının gerekçesi olarak duruşmanın Bursa'daki duruşmanın saatinde alınmadığını, rötarlı alındığını dolayısıyla Bursa'dan geç saatte çıktığımı, ertesi günkü duruşmalarıma yetişebilmem için hız yapmış olabileceğimi, kamu görevi yaptığımı gerekçe göstererek tarafıma ceza tutarına itirazda bulundum. Sulh Ceza Hakimliği gerekçelerimi geçerli kabul etti. Avukatın kamu görevi yaptığını, duruşmalarına yetişmesi gerektiğini, duruşma hazırlıklarını yapması gerektiğini söyleyerek tarafıma düzenlenen para cezası tutanağını kaldırdı. Bu karar ilk olan bir karardır. Emsal teşkil edebilecek bir karardır. Daha önce bu konuyla ilgili hız tespitleriyle emniyet şeridinin ihlali noktasında verilen iptal kararları var ama bölünmüş yollarda ihlaline ilişkin karar ilk olarak hukuk kayıtlarına geçti” dedi.

“Özel gerekçeleri değerlendirilerek verilmesi gereken bir karardır”

Bütün kamu görevlilerini emsal teşkil edebilecek bir karar olduğunu anlatan Avukat Akyürek, “Kendi özelinde kendi özel bahaneleri, özel gerekçeleri değerlendirilerek verilmesi gereken bir karardır. Bizim gerekçemiz kamu görevi yapmamız, duruşmalara yetişmemiz gerektiği, duruşmalar, hazırlıklarını yapmamız gerektiği. Çünkü, mahkemeler beklemez, hakim beklemez, adalet beklemez ama diğer taraftan da bizim duruşmalara yetişmemiz, duruşmaların hazırlıklarını yapmamız gerekmekte. Buna istinaden de aşırı olmamak kaydıyla hız yaptığımız tespit edildi. Bu şekilde hukuk aleminde yerini buldu” ifadelerinin kullandı.

İbrahim Yetkin