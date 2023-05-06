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Davetsiz misafir: Aç kalan tilki piknikçilerin yemeğini yedi

Davetsiz misafir: Aç kalan tilki piknikçilerin yemeğini yedi
Davetsiz misafir: Aç kalan tilki piknikçilerin yemeğini yedi

Hakkari’nin Derecik ilçesinde aç kalan bir tilkinin, piknikçilerin yemeğini yemesi cep telefonu ile kaydedildi. İlçenin farklı bir bölgesinde ise ayı ailesi ile karşılaşan vatandaş, ıslık çalıp ayıların uzaklaşmasını sağladı.

Davetsiz misafir: Aç kalan tilki piknikçilerin yemeğini yedi - Tıkla İzle

Derecik'te Sılo yaylasına pikniğe giden vatandaşlar, bir taraftan mangallarını yaparken bir taraftan da eğlenmeye başladılar. Piknik alnından kısa süre ayrılan vatandaşlar, geri geldiklerinde davetsiz misafirleri olan tilki ile karşılaştılar. Yemek artıklarını yiyen tilkiyi piknikçiler cep telefonu ile kaydettiler.

Pancar toplamaya giden vatandaşın ayı ailesi ile diyaloğu

Derecik kırsalında pancar toplamaya giden Mithat Aslan adlı vatandaş ise ayı ve 2 yavrusu ile karşılaştı. Soğukkanlılığını kaybetmeyen Aslan, bir yandan ayıları cep telefonu ile kaydederken, bir yandan da ıslık çalıp ayıların uzaklaşmasını sağladı.

Ferhat Yılmaz

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