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David Beckham, Kraliçe II. Elizabeth'in naaşını görebilmek için 12 saat kuyrukta bekledi

David Beckham, Kraliçe II. Elizabeth'in naaşını görebilmek için 12 saat kuyrukta bekledi
David Beckham, Kraliçe II. Elizabeth'in naaşını görebilmek için 12 saat kuyrukta bekledi

Eski futbolcu David Beckham, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in başkent Londra'daki Westminster Hall'de ziyarete açılan tabutunu görebilmek için 12 saat kuyrukta bekledi.

David Beckham, Kraliçe II. Elizabeth'in naaşını görebilmek için 12 saat kuyrukta bekledi - Tıkla İzle

İngiltere'de geçtiğimiz hafta 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth için yas tutuluyor. Başkent Londra'da binlerce kişinin Kraliçe II. Elizabeth'in naaşını görmek için 10 saati aşan bekleme süresiyle oluşturduğu kilometrelerce uzunluktaki kuyrukta 47 yaşındaki eski futbolcu David Beckham da yer aldı.

Sıraya giren İngiltere Futbol Milli Takımı'nın eski kaptanı Beckham, “Her zaman hatırlayacağım özel bir an, Britanya İmparatorluk Nişanımı almaktır. Majestelerinin yanında olmak, gösterilen sevgiyle onun ne kadar özel olduğunu hepimiz görebiliyoruz. Üzücü bir gün ama geride bıraktığı inanılmaz mirası hatırlayacağımız bir gün” ifadelerini kullandı. Beckham, “Saat 2'de buranın biraz daha sakin olacağını düşünmüştüm. Yanılmışım” dedi.

47 yaşındaki Beckham 12 saat kuyrukta bekledikten sonra Kraliçe'nin naaşının bulunduğu Westminster Hall'e girdi. Kraliçe'nin tabutunun yanına gelen Beckham'ın duygusal anlar yaşadığı görüldü.

Cenaze töreni 19 Eylül'de

Kraliçe'nin cenaze töreni, 19 Eylül'de dünya liderlerinin de katılımıyla Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde yapılacak. Kraliçe'nin naaşı törenin Windsor Kalesi'ne getirilerek St. George Şapeli'nde defnedilecek.

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