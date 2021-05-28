David Maltas, Kemal Sunal'ın Doktor Civanım filminde kullandığı motosiklete sponsor oldu

Ali Dingil tarafından 5 yıl önce satın alınan Kemal Sunal'ın Doktor Civanım adlı filmde kullandığı motosiklet vasıtasıyla öğrencilere burs için bir proje başlatıldı. Bu anlamda iş insanı David Maltas da projeye katkı sağlamak amacıyla 500.000 TL bağışta bulundu.

Projenin mimarı Ali Dingil ve arkadaşları, Maltas'ı teşekkür amacıyla İstanbul'a davet etti. Dingil yaptığı açıklamada “David Bey'e projemize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Projemizi televizyonda görüp bizimle irtibata geçtiler. Bu destekleri ile ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin yüzünü güldürecekler. Kendisini burada ağırlamaktan dolayı mutluyuz” dedi. Projede görev alan bir diğer isim olan Azize Şahin de “David Bey 250 öğrencimize burs için projemize sponsor oldular. Biz de bu yaptıkları katkıya bir teşekkür mahiyetinde kendilerini İstanbul'umuzun en güzel yerinde ağırlamak istedik. Bizi kırmayıp davetimizi kabul ettikleri için teşekkür ediyoruz. Umarım bu katkılar devam eder ve bu da eğitimde fırsat eşitsizliğini önleme çabamızda bizi daha fazla motive eder” diyerek bu projenin devam etmesi için desteklerin önemini vurguladı.

Öncesinde de pek çok öğrenciye burs vermek için bağışta bulunduğunu ve bu projeye de katkıda bulunmak istediğini söyleyen David Maltas, “Bu burs programına zaten bağışçı olarak yardımda bulunuyordum. Ama motosikletin tamir ve restorasyon masraflarına da katkıda bulunmak istedim. Gereken miktar neyse bağış yaparak bu motorun restorasyon masraflarını üstlendim. Amacım daha çok çocuğun eğitimine katkıda bulunmak. Ben maalesef ailemin imkânsızlıklarından dolayı lise 1'de okulu bırakmak zorunda kaldım. Ama bunu bir avantaja dönüştürmeyi başardım. Her çocuk bizler kadar şanslı olmayabilir. O nedenle eğitimde fırsat eşitliği adına böyle bir projede yer almayı seçtim” diyerek açıkladı.