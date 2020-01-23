Davos Zirvesi'nde üçüncü gün!

İsveç'in Davos kasabasında gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu'nun 3'üncü gününde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Küresel Büyüme Ajandasını Şekillendirmek" başlıklı oturumda bir konuşma yaptı. Türkiye özel sektörünün gelişme gösterdiğini söyleyen Bakan Albayrak, Türkiye özel sektörünün özellikle üretim ve rekabetçi fiyatlandırma konusunda çok fazla ders aldığını ifade etti.

Türkiye ekonomisinin şirketler bazında son derece rekabetçi olduğunu belirten Bakan Albayrak, çok fazla ürünün çok fazla pazara ihraç edildiğini ve Türkiye'nin jeopolitik pozisyonunun avantajını da kullandığına dikkat çekti. Hükümetin son 16 yıldır alt yapı, ulaştırma, telekomünikasyon ve enerji alanlarında çok büyük yatırımlar yaptığının altını çizen Bakan Albayrak, bunların yeni küresel ve bölgesel şartlara son derece esnek bir şekilde adapte olabilecek özel sektör ortaya koyduğunu söyledi.

“Merkez Bankasının tek görevi fiyat istikrarı değildir, bunun yanı sıra büyümenin de devam etmesi gerekiyor” diyen Albayrak, “Aynı Türkiye gibi iki şey gerekli; üretim ve nüfus. Biliyorsunuz güçlü bir nüfusumuz var. Her yıl yüzde 3'lük bir büyüme buradan geliyor” dedi.

BAKAN ALBAYRAK: 'MALİYE POLİTİKALARI KONUSUNDA GÜÇLÜ BİR KARNEMİZ VAR'

Bakan Albayrak, Türkiye'nin yatırım ve üretim alanlarında son derece rekabetçi sistemi olduğunu ifade ederek, bu ortamın Merkez Bankası politikalarıyla sağlanması gerektiğini vurguladı. “Maliye politikaları konusunda çok güçlü bir karnemiz var” şekline konuşan Albayrak, Türkiye'nin pazarda olması gerektiğini belirtti.

Yeni hükümet sistemine geçilmesiyle çok adım atılmış olduğunu kaydeden Albayrak, “Üretim kapasitemizde çok büyük gelişmeler olduğunu gördük” dedi. Enflasyonun daha önce yüzde 25 oranında olduğunu, şuanda ise yüzde 11'lere düştüğünü ifade eden Albayrak, “Bu yıl tek basamaklara düşmeyi bekliyoruz. 2020 içerisinde enflasyon tek basamaklara inecek” dedi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: 'TÜRKİYE NATO'YA EN ÇOK KATKI SAĞLAYAN ÜLKELER ARASINDA'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise İsveç'in Davos kasabasında gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında “NATO'nun Geleceği” toplantısına katıldı.

NATO'nun ölmediğini ve hala en güçlü askeri örgüt olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, NATO'nun 1980'lerde, 2000'lerde ve günümüzde 1950'lerde kurulduğundan bu yana değiştiğini belirtti. Geçmişte bazı şüphecilerin NATO'nun artık eskisi kadar sağlam olmadığına inandırmaya çalıştığını belirten Çavuşoğlu, "Ancak bu doğru değildi. Bugün hepimiz bunun NATO'nun sonu olmadığına inanıyoruz" diye konuştu.

Türkiye ve ABD arasında olduğu gibi üye devletler ve müttefikler arasında bazı anlaşmazlıklar olabileceğini kaydeden Çavuşoğlu, NATO'nun yeni gerçeklere adapte edilmeye çalışıldığının ve her NATO üyesinin endişelerinin meşru olduğunu ifade etti. Türkiye'nin de meşru endişeleri olduğuna dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin aynı anda farklı terörist örgütlere karşı mücadele ettiğini belirtti. Çavuşoğlu NATO müttefiklerinin bu endişeler konusunda dayanışma göstermediğini belirterek, "Terörist teröristtir. Müttefik Müttefiktir. Bu bir ilke olmadır" dedi.

Rusya ve Türkiye'nin Suriye'de ortak hareket ettiğini ve Libya'da da ateşkes yapılmasını sağladığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Ancak Rusya ile askeri bir ilişkimiz yok" dedi. Kimsenin Türkiye'nin NATO'ya yaptığı katkıyı sorgulayamayacağını ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin NATO misyonlarına ve operasyonlarına katkıda bulunan ilk 5 ülke arasında olduğunu söyledi.