Davul çalıp, ilahi ve mani söyleyen ramazan davulcuları Tophane Geleneğini sürdürüyor

İslam Aleminde önemli bir yere sahip olan Ramazan - Şerif Ayını dünya bu yıl buruk geçiriyor. Küresel anlamda etkili olan ve binlere insanın ölümüne sebebiyet veren korona virüs - COVİD-19 salgını nedeniyle Ramazan Ayı buruk geçiyor.

Her yıl kurulan iftar ve sahur sofraları bu yıl kurulamadı. İftardan sahura kadar devam eden sohbetlerde bu yıl olmadı. Ramazan ile özdeşleşen davulcularda belirli önlemler dahilinde vatandaşları sahura uyandırıyor. Beyoğlu Hasköy Piripaşa Mahallesinde de bir araya gelen 3 kişi davul çalıp, ilahi ve mani söyleyerek Tophane Geleneğini sürdürmek için sahur vaktinde ayakta olduklarını ifade ettiler.

Taksim İlahicisi Mahlası ile ilahi söyleyen 29 yaşındaki Rıdvan Akçayır, küçük yaştan bu yana müzik ile uğraştıklarını ifade ederek, “Biz çok küçük yaşlarda zaten maksat muhabbet olsun öyle çıktık. Allah razı olsun tüm insanlığında dikkatini çektik. Bu vesileyle inşallah adım adım yürüyoruz inşallah” şeklinde konuştu.

“İnsanlarımızı bu kötü günlerde rahatlatıyoruz”

Zor günlerden geçtiğimiz bugünlerde vatandaşları rahatlattıklarını belirten Akçayır, "Biz ilahilerle sahura çıkıyoruz. Hem insanlarımızı bu kötü günlerde rahatlatıyoruz. 1991 Beyoğlu doğumluyum Tophaneliyim. Davul sadece değil vurmalılarla çocukluktan beri uğraşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Biz yıllardır Tophane geleneğini yaşatmaya çalışıyoruz”

İlahi ve mani söyleyen Kadir Karakaş ise “Kardeşim bestekârdır kendi ilahileri vardır. Çocukluktan beri benim yanımdadır. Biz yıllardır Tophane geleneğini yaşatmaya çalışıyoruz. Ben 1986 doğumluyum İstanbul Tophane. Biz yıllardır bu geleneği Tophane'de görmüşüzdür. Bizi dinleyen herkesten Allah razı olsun. Çok mutluluk duyuyoruz anlatılmıyor. Allah'ım COVİD - 19'dan bizi kurtarsın” dedi.

Davut Has