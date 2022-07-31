Davulcuya kredi kartıyla bahşiş verdi

Abdullah Taş (23) ile Elif (22), 5 Temmuz Cuma günü evlilik yolunda ilk adımı atarak merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde aile arasında bir törenle nişanlandı. Yüzüklerin takılmasının ardından misafirler halay çekerken, davulcu da halay çekenlerden bahşiş toplamaya başladı. Halay sırasında Abdullah Taş'ın ağabeyi Mahfuz Taş'ın (28) yanına giden davulcu bahşiş istedi. Taş ise ‘Çok bahşiş dağıttım, üzerimde kalmadı' yanıtını verdi. Bunun üzerine davulcu, pos cihazı getirip tekrardan Mahfuz Taş'ın yanına gitti ve ‘Kredi kartı geçerlidir' diyerek tekrardan bahşiş istedi. Şaşıran Taş, kredi kartını çıkartıp temassız işlem yaparak bahşiş verdi. Orkestra ekibi ise o anları görüntüleyerek sosyal medyaya yükledi. Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenip beğenildi.

“Beklemediğimiz kadar ilgi gördü”

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Mahfuz Taş, davulcunun hamlesine çok şaşırdığını belirterek, “Kardeşimin nişanının olduğu gün çok fazla bahşiş verdim. Gecenin sonuna doğru davulcu tekrardan yanıma yanaştı ve halay esnasında önümde çalıp bahşiş istedi. Ben de üzerimde para kalmadığını gösterdim. O da bunun üzerine gidip pos cihazı getirdi. Ben şaka yapıyor zannettim ama pos cihazını getirince kredi kartını çıkartıp temassız işlemle bahşiş verdim. O anı da arkadaşlarımız videoya almış. Video hiç beklemediğimiz kadar sosyal medyada ilgi gördü” diye konuştu.

Görüntülerin ardından düğünlerde kredi kartıyla bahşişin önünün açılacağını belirten Mahfuz Taş, “Artık kimse günümüzde yanında nakit para taşımıyor. Bundan sonra davulcular düğünlere pos cihazı ile giderler” dedi.

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay

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