İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Davutlar Sevgi Plajı'nda boğulan bir kişi hastanede hayata döndürüldü

Davutlar Sevgi Plajı'nda boğulan bir kişi hastanede hayata döndürüldü
Davutlar Sevgi Plajı'nda boğulan bir kişi hastanede hayata döndürüldü

Kuşadası’na bağlı Davutlar Sevgi Plajı’nda serinlemek için denize giren bir kişi boğuldu. Arkadaşları tarafından kıyıya çıkarılan ve ambülansla hastaneye kaldırılan 61 yaşındaki Mustafa Pala, doktorların müdahalesiyle hayata döndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Söke'den Kuşadası'na günübirlik tatil için 3 arkadaşıyla birlikte gelen 61 yaşındaki Mustafa Pala isimli bir kişi, Davutlar'a bağlı Sevgi Plajı'nda serinlemek amacıyla denize girdi. Bir süre sonra dalgaların arasında çırpınmaya başlayan Mustafa Pala arkadaşlarının ve çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarıldı.

Kıyıya getirilen, suni teneffüs ve kalp masayı yapılan Mustafa Pala, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Boğulduğu sanılan kişi ambülansta ve Söke'de hastanede doktorların yaptığı müdahaleler ile hayata döndürüldü. Öldü diye ağıtlar yakılan ve ardından hayat döndürülen Mustafa Pala'nın Söke Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir zirai aletler firmasında çalıştığı öğrenildi.  

Zafer Hacısalihoğlu

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.