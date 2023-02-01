Davutpaşa Patlaması'na ilişkin davanın görülmesine devam edildi

İstanbul Zeytinburnu'ndaki bir binanın üçüncü katında 31 Ocak 2008 tarihinde, maytap, meşale gibi patlayıcı maddelerin üretiminin yapıldığı ruhsatsız atölyede bir patlama meydana gelmişti. Patlama sonucu 21 kişi hayatını kaybetmiş, 115 kişi ise yaralanmıştı. Patlamadan 14 yıl sonra Anayasa Mahkemesi, "yaşam hakkının ihlal edildiğine" karar vererek yargılamanın yeniden yapılmasına ve başvuruculara 1 milyon 200 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetmişti.

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın duruşmasına müştekiler ile tutuksuz sanıklar Hatice Küçükakyüz ve Şevket Yıldırım katıldı. Duruşmada ayrıca taraf avukatları hazır bulundu.

“İnşaatta kullanılan malzemelerle ilgim yoktur”

Tutuksuz sanık Şevket Yıldırım savunmasında, “Anayasa Mahkemesinin kararına katılmıyorum. Bu binanın imarında imzası bulunana birisi değilim. Hatice Küçükakyüz'de benim yardımcımdı. Patlamanın üzerinden 16 yıl geçti. Dosyayla herhangi bir ilgim yoktur. İnşaatta kullanılan malzemelerle ilgim yoktur. İnşaatın yapı ruhsatının alındığı tarih 1989'dur. Ben o dönem Bakırköy Belediyesi'nde çalışıyordum. Benim herhangi bir evrakta imzam yoktur. Ben suçsuzum. 1994 yılında yapı ve ruhsatı inşaat fonksiyonları değişti. Sanayiden çıkartılarak merkezi iş alanına soktular” dedi.

“Patlamadan 35 gün önce imar müdürü olarak göreve başladım”

Tutuksuz sanık Hatice Küçükakyüz ise savunmasında “Patlamadan 35 gün önce imar müdürü olarak göreve başladım. Patlamanın olduğu yerle ilgili imzam yoktur. Ruhsatlandırma, iskan verme, kaçak yapı denetimi görevlerini yapıyordum. İmar tespit edildiğinde imar kanununa göre işlem yapılıyordu. Patlamanın olduğu bina ile ilgili işlem olup olmadığını bilmiyorum. Göreve yeni başlamıştım” dedi.

Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatları sanıkların yeniden yargılanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi. Öte yandan duruşmadaki taleplerin mahkeme heyetinin geçici heyet olması nedeniyle bir sonraki celse değerlendirilmesine karar verildi.

Elif Somuncu

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.