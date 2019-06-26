Dayatmaya karşı dört yeni hamle

Türkiye, doğalgaz ve petrol rezervleri bulunan Kıbrıs ve çevresinde KKTC'yi dışlayan tek taraflı projelere ve oldubittiye izin vermeyeceğini bir defa daha ortaya koydu. Ankara, Batı'dan gelen tehditlere rağmen Doğu Akdeniz'de arama faaliyetlerini artırmak üzere Fatih'in ardından ikinci sondaj gemisi Yavuz'u da bölgeye gönderdi.

KKTC'YE LOJİSTİK LİMAN

ABD, İsrail ve Fransa'nın Güney Kıbrıs'ta ‘askerî üs' edinme çalışmaları sonrasında Türkiye, Ada'da askerî liman için de harekete geçti. Bu kapsamda Doğu Akdeniz'de koruma görevinde bulunan savaş gemilerimizin lojistik ihtiyaçlarının daha rahat sağlanması için KKTC'de ‘lojistik liman' konusunda çalışmalar başlattı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir ekip geçtiğimiz haftalarda KKTC'ye giderek askerî ve diplomatik yetkililerle görüşmeler yaptı. Görüşmelerde KKTC'de Gazimağusa veya İskele ilçelerinde ‘ikmal yapabileceği' bir liman inşa edilmesi için yer tespit çalışmasında bulunuldu. Denizde gücünü artıran Türkiye, Doğu Akdeniz'in hava sahasını kontrol edebilmek için de çeşitli adımlar atıyor. Bu konudaki en kritik olanı Rusya'dan teslim alınacak S-400 hava savuma sistemlerinin, Doğu Akdeniz'in hava sahasını da kapsayacak şekilde konuşlandırılması. S-400 bataryalarından biri Mersin'in Gülnar ilçesinde inşaat çalışmaları süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ve Doğu Akdeniz'i koruyacak şekilde konuşlandırılabilir. Böylece bölgedeki enerji kaynaklarından Türkiye'yi uzaklaştırmayı hedefleyen başta Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile Batılı ülkelere güçlü bir mesaj verilecek.

TAŞUCU'NA TERSANE

Doğu Akdeniz'de yaşanan kritik gelişmeler, 1999 yılında alınan ancak uygulanmayan Millî Güvenlik Kurulu kararını da yeniden gündeme taşıdı. Söz konusu karar ile stratejik önem sahip Mersin Taşucu'nda bir tersane kurulacaktı. Ancak bir türlü somut adımlar atılmayan proje, Doğu Akdeniz'de tansiyonun yükseldiği bir dönemde yeniden gündeme geldi. Yapılacak tersane barış döneminde özel sektöre, savaş durumunda Türk ordusuna hizmet verecek.

Türkiye Gazetesi