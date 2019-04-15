Dayısından izinsiz aldığı araç ile kaza yaptı: 1 yaralı

Kaza,sabaha karşı çevre yolu Battalgazi kavşağı alt geçit üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, A.C. (20) dayısından habersiz anahtarını aldığı 44 DA 082 plakalı otomobil ile Elazığ istikametinden gelerek Malatya kent merkezi istikametine seyir halinde iken aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki kaldırıma çarptıktan sonra yan yattı.Kaza da araç sürücüsü A.C. yaralandı.

İhbar üzerine olaya yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.C. kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hasan Eryılmaz