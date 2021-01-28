DeAndre Yedlin'de sezon sonunda Galatasaray'da

Devre arası transfer çalışmalarını yürüten ve İrfan Can Kahveci ile Mostafa Mohammed'i kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, sezon sonu bombasını şimdiden patlattı. Sarı-kırmızılılar, Newcastle United forması giyen ve sezon başında Beşiktaş'ın da gündemine gelen ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin'le anlaşmaya vardı. Bu sezon bitiminde İngiliz ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan Yedlin'le prensip anlaşmasına varan Galatasaray, önümüzdeki sezon bu oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Newcastle United'taki geleceğinin belirsizliği nedeniyle mutsuz olan 27 yaşındaki futbolcu, kulübünün sözleşme uzatmak için kendisiyle henüz görüşmemesi üzerine sarı-kırmızılıların teklifini kabul etti.

"Yaşananlar sinir bozucu"

İngiliz basınına açıklamada bulunan Yedlin, Newcastle'daki geleceğinin belirsizliğini koruduğunu belirterek, "Şu anda Newcastle'ın kalmamı isteyip istemediğine veya gidebileceğime dair biraz netlik istiyorum. Konuşulması gereken birçok şey var çünkü sözleşmemin bitmesine altı ay kaldı. Eğer Newcastle'dan ayrılacaksam, diğer takımlarla görüşmek için atmam gereken adımlar var. Menajerim yönetimle görüştü ancak 'Sizi arayacağız' diyerek aramadılar. Bu durum oldukça sinir bozucu oldu" ifadelerini kullandı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Galatasaray'la görüşen ve prensip anlaşmasına varan Yedlin, Newcastle'ın kendisine karşı tutumu neticesinde sarı-kırmızılı takıma imza atacak.