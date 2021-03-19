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DeAndre Yedlin'i ilk gol sevinci

DeAndre Yedlin'i ilk gol sevinci
DeAndre Yedlin'i ilk gol sevinci

Galatasaray’ın ABD’li futbolcusu DeAndre Yedlin, Rizespor maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile golle tanıştı. Yedlin, 79. dakikada da kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin, sarı-kırmızılı forma ile golle tanıştı. Yedlin, Rizespor ile oynanan mücadelenin 14. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluştu ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Müsabakaya 11'de başlayan 27 yaşındaki futbolcu çift sarı kartla kırmızı kart görerek 79. dakikada oyun dışı kaldı.

ABD'li futbolcu Galatasaray'da 7 lig, 1 de Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçta görev aldı.

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

 


 

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