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DEAŞ bombacısı tutuklandı

DEAŞ bombacısı tutuklandı
DEAŞ bombacısı tutuklandı

Sakarya polisinin düzenlediği operasyonla yakalanan DEAŞ’lı terörist çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşma tüm hızıyla sürüyor. Soruşturma kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yabancı Terörist Savaşçı uygulamaları sırasında kendisini Filistin vatandaşı olarak tanıtan ve Irak'ta bombalama eylemleri gerçekleştiren DEAŞ terör örgütü üyesini yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Remzi Şimşek
 

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