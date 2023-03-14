DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren 5 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren yabancı uyruklu 5 kişinin şehirde olduğunu belirledi. Şüphelilerin saklandıkları evleri tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Şüpheli 5 kişi düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.

Ali Göç

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