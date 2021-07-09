İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi!

DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi!
DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi!

Kocaeli’de polis ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, örgüt için faaliyetlerde bulunan 5 kişinin kimlikleri tespit edildi. Şahısların yakalanması için ekipler tarafından 6 Temmuz tarihinde operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Murat Kanber
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.