DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü görevlilerince, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı oldukları tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik 9 Mart tarihinde, 13 ilçede, 18 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli yakalanmıştı. Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden yabancı uyruklu 6 şahıs sınır dışı edilirken, 1'i adli makamlarca serbest bırakıldı. 12 Mart'ta adli makamlara sevk edilen 7 şahıstan 3'ü adli kontrol ile serbest bırakılırken 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sadık Kahraman

