DEAŞ saldırılarında ölen ABD'li askerlerin ailelerinden LaFarge'a dava



Suriye'de bir fabrikayı çalışır halde tutmak için terör örgütü DEAŞ'a ödeme yaptığı için kendisine yöneltilen “DEAŞ'a yardım etme" suçunu kabul eden Fransız çimento devi Lafarge'a DEAŞ'ın düzenlediği saldırılarda ölen ABD'li 3 askerin ailesi dava açtı. Aileler, Lafarge'ın ekonomik kişisel çıkarlarının DEAŞ'ın ABD'liler de dahil olmak üzere masum sivilleri katletmesine olanak sağladığını aktardı. Aileler dava dilekçesinde, "Davalıların DEAŞ'a yaptığı ödemeler ve iş ortaklığı, DEAŞ'a 2010'ların başında yeni başlayan bir milis gücünden ABD'lileri öldürme niyeti ve kabiliyetine sahip acımasız bir terörist deve dönüşmesi için ihtiyaç duyduğu sermayeyi sağladı" ifadelerini kullandı.

“DEAŞ'ın uluslararası terör eylemlerine yardım ve yataklık ettiler”

LaFarge'nin DEAŞ'a yardım ve yataklık ettiğine dikkat çekilen dilekçede, "Davalılar, yabancı paravan şirketler ve aracılar ile yabancı terör örgütlerine nakit ve örtülü ödemeler yapmak, onlardan hammadde satın almak ve onlarla rekabete aykırı anlaşmalar yapmak da dahil olmak üzere bilerek önemli miktarda yardım sağlayarak, DEAŞ'ın uluslararası terör eylemlerine yardım ve yataklık ettiler” denildi.

“Davalılar, maddi desteğin uluslararası terör eylemleri gerçekleştirmek için kullanılacağını biliyorlardı"

Söz konusu çimento fabrikasının güvenli bir şekilde kapatılıp tahliye edilememesi sonucu tonlarca çimento ve hammaddenin DEAŞ'ın eline geçmesine neden olduğu aktarılan dilekçede, “Davalılar, bu maddi desteğin yabancı terör örgütlerine ödendiğini ve uluslararası terör eylemleri gerçekleştirmek için kullanılacağını biliyorlardı" ifadeleri kullanıldı.

“Daha fazla ailenin davaya katılmasını bekliyoruz”

Lafarge'ın zaten federal suçları kabul ettiği vurgulanan dilekçede, “LaFarge DEAŞ'a milyonlarca dolar ödediğini itiraf etti. Bu davanın amacı, Lafarge'ın iğrenç ve hukuka aykırı davranışları nedeniyle mahvolan asker ailelerine karşı sorumlu tutmak. Daha fazla ailenin davaya katılmasını bekliyoruz” denildi.

Ailelerin avukatı Jenner&Block LLP'nin ortağı Lee Wolosky yaptığı açıklamada, "Davayı New Yorklulardan oluşan bir jüri önünde mahkemeye götürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Dava, 20 Ekim 2016'da Irak'ta DEAŞ tarafından yerleştirilen bir el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu hayatını kaybeden Astsubay Jason Finan'ın ailesi, 24 Kasım 2016'da Suriye'nin Ayn İsa kentinde DEAŞ tarafından EYP patlatılması sonucu ölen Astsubay Scott Cooper Dayton'ın ailesi ve paralı asker olarak çalıştığı sırada 27 Ocak 2015'te Libya'daki Corinthia Oteli'ne düzenlenen DEAŞ saldırısında ölen savaş gazisi olan denizci David Berry'nin ailesi tarafından açıldı.

Ailelerin tazminat talep ettikleri LaFarge, dava ile ilgili henüz açıklama yapmadı.

Lafarge, DEAŞ'a yardım ettiği yönündeki suçlamaları kabul etmişti

Lafarge, 18 Eylül'de ABD'nin New York kentindeki Brooklyn Federal Mahkemesi'nde görülen davada Suriye'de bir fabrikasını çalışır halde tutmak için terör örgütü DEAŞ'a ödeme yaptığı için kendisine yöneltilen “DEAŞ'a yardım etme" suçunu kabul etmiş ve 777,8 milyon dolar para cezası ödeyeceğini açıklamıştı. Lafarge'nin suçunu kabul etmesi ile bir şirket ABD'de bir terör örgütüne maddi destek sağlama suçlamalarını ilk kez kabul etmişti.

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