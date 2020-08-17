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DEAŞ şüphelisinin bomba hazırlığı

DEAŞ şüphelisinin bomba hazırlığı
DEAŞ şüphelisinin bomba hazırlığı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sansasyonel eylem hazırlığındayken yakalanan DEAŞ şüphelisinin bomba hazırladığı sırada çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Eylem hazırlığındayken yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi M.A.'nın cep telefonunda yapılan incelemede, şüphelinin maskeli olarak bomba hazırladığı sırada çekilmiş fotoğrafları bulundu.
Temmuz ve Ağustos aylarında İnegöl ilçesinde 5 yerin kundaklanmasından yola çıkan güvenlik güçleri, 15 gün boyunca 2 kilometrelik bir alanda bulunan kameraları inceleme altına almış ve ardından düzenlenen operasyonla M.A.'yı yakalamıştı. Eylem hazırlığındaki DEAŞ şüphelisiyle bağlantılı 5 kişi daha gözaltına alınmıştı.

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