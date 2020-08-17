DEAŞ şüphelisinin bomba hazırlığı

Eylem hazırlığındayken yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi M.A.'nın cep telefonunda yapılan incelemede, şüphelinin maskeli olarak bomba hazırladığı sırada çekilmiş fotoğrafları bulundu.

Temmuz ve Ağustos aylarında İnegöl ilçesinde 5 yerin kundaklanmasından yola çıkan güvenlik güçleri, 15 gün boyunca 2 kilometrelik bir alanda bulunan kameraları inceleme altına almış ve ardından düzenlenen operasyonla M.A.'yı yakalamıştı. Eylem hazırlığındaki DEAŞ şüphelisiyle bağlantılı 5 kişi daha gözaltına alınmıştı.