DEAŞ terör örgütüne finans sağlayan 20 şüpheli gözaltına alındı

DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışma ve MASAK raporları doğrultusunda araştırma başlatan jandarma ekipleri yardım adı altında topladıkları parayı DEAŞ terör örgütüne aktaran ve şüpheli para transferleri tespit edilen 1'i Çin, 1'i Alman ve 18'i Türk vatandaşı olmak üzere toplam 20 şüpheliyi tespit etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin merkezli 11 ilde İstanbul, Şanlıurfa, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Bitlis, Erzurum, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde belirlenen şüphelilere jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 20 örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda dijital malzeme ve dokümana ise incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.

Ali Nargüner

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