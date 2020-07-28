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DEAŞ üyesi kadın Bursa'da yakalandı

DEAŞ üyesi kadın Bursa'da yakalandı
DEAŞ üyesi kadın Bursa'da yakalandı

DEAŞ terör örgütü üyesi kadın Bursa’dan Adana’ya otobüsle giderken İnegöl ilçesinde terminalde ekipler tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Bursa jandarma istihbarat şube müdürülüğü ve İnegöl ilçe jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan araması bulunan 29 yaşındaki Mune El Ömer isimli kadının Bursa'dan Adana'ya otobüsle gideceği bilgisine ulaşıldı. Otobüsü takibe alan ekipler İnegöl Terminalinde otobüsü durdurdu. Yapılan kontrollerde aranan kadın, ekipler tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Mune El Ömer Bursa'ya götürüldü. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Seyfettin Aras

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