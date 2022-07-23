DEAŞ üyesi Konya'da yakalandı

Edinilen bilgiye göre, DEAŞ terör örgütünün Konya'daki faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, örgüt adına Konya'da faaliyette bulunan bir kişinin olduğu tespit edildi.

Terör örgütüne üye olmaktan 26 Aralık 2019 tarihinde TEM Şube Müdürlüğünce işlem yapılan, aynı dosya çerçevesinde DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılması ve hükmen tutuklanması amacıyla yakalama emri çıkartılan DEAŞ üyesi firari sanık Salih B. polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.Gözaltına alınan Salih B. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.