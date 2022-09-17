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DEAŞ'a fon sağlamakla suçlanan 4 şüpheli tutuklandı

DEAŞ'a fon sağlamakla suçlanan 4 şüpheli tutuklandı
DEAŞ'a fon sağlamakla suçlanan 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul’da düzenlenen operasyonda DEAŞ’a fon sağladıkları iddiasıyla yakalanan 10 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

DEAŞ’a fon sağlamakla suçlanan 4 şüpheli tutuklandı - Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyonda, örgütlerle bağlantılı oldukları ve “infak” adı altında para toplayarak ‘terörizmi finanse' ettikleri iddia edilen 10 şüpheli yakalanmıştı. DEAŞ ve HTŞ (Heyeti Tahrir Şam) gibi örgütlere fon sağlamakla suçlanan 10 şüphelinin polisteki ifade işlemleri bugün tamamlandı.

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MASAK raporlarına da yansıyan örgüte aktarılması muhtemel 58 bin 950 avro, 37 bin 600 TL ve 400 dolar para ile çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği operasyonda yakalanan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerin 4'ü adli makamlarca tutuklandı. İki şüpheli hakkında sınırdışı kararı verilerek deport edilirken, 2 şahıs hakkında “adli kontrol” hükümleri uygulandı. Geri kalan 2 kişinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı ileri sürüldü.

Sadık Kahraman

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