DEAŞ'a maddi kaynak sağlayan 40 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ silahlı terör örgütüne maddi kaynak sağladığı tespit edilen 51'i Suriye, 5'i Türk vatandaşı toplam 61 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonla şu ana kadar 40 şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında banka hesap hareketleri ve iletişimin dinlenmesi sonucunda DEAŞ silahlı terör örgütüne maddi kaynak sağlayarak terörizmin finansmanı suçunu işlediklerine dair deliller elde edilen 61 şüpheliden 40'ı yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ankara merkezli 12 ildeki şüphelilerin yakalanması ile arama/el koyma işlemlerine Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.

Engin Yağcı