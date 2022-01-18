DEAŞ'a maddi kaynak sağlayan 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara merkezli 24 ilde yürütülen soruşturmada, şüphelilerin Türkiye'de yaşayıp Suriye'deki çatışma bölgelerine ve örgüt mensuplarına nakdi yardım sağladıkları tespit edildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ortak çalışmalar sonucunda, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarıyla tespit edilen banka hesap hareketleri, sosyal medya platformlarında yaptıkları paylaşımlarıyla ülkemizde ikamet eden ve Suriye'deki çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile ailelerine, ‘infak, tevhide çağrı, kefaret, Suriye için medrese infak yardımı, esir bacılar için yardım, darul erkam ve saire' açıklamalarıyla, örgütsel amaçlarla açılan banka hesap numaraları üzerinden nakdi yardımlarda bulunarak DEAŞ silahlı terör örgütüne, maddi kaynak sağlamak suretiyle terörizmin finansmanı suçunu işlediklerine dair deliller elde edilen tamamı Türk vatandaşı 64 şüphelinin, Ankara merkezli 24 ilde, 18 Ocak 2022 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanması ile Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince devam edilmektedir” denildi.



Engin Yağcı -Ali Nargüner

