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DEAŞ'a ortak operasyon: 16 gözaltı

DEAŞ'a ortak operasyon: 16 gözaltı
DEAŞ'a ortak operasyon: 16 gözaltı

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik 10 ilçede düzenlenen operasyonda, tamamı yabancı uyruklu 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalarda, Suriye ve Irak gibi çatışma bölgeleri ile irtibatlı olan bazı şüphelileri takibe aldı.

Örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geçmiş dönemde DEAŞ saflarında bulundukları, örgüte eleman kazandırıp, maddi destek sağladıkları ve sosyal medya ağları üzerinden terör propagandası yaptıkları iddiasıyla aranan şüphelilere yönelik Başakşehir, Esenyurt, Zeytinburnu, Bağcılar, Esenler, Kağıthane, Eyüpsultan, Arnavutköy, Beylikdüzü ve Beyoğlu'nda 18 farklı adrese yönelik eş operasyon düzenlendi.

Özel Harekat Timlerinin de yer aldığı baskınlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokuman ve dijital materyale el konuldu. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sadık Kahraman
 

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