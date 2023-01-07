DEAŞ'ın Afganistan koluna operasyon: Bomba eğitimi veren şüpheli ile adamı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ mensuplarının tespit edilip yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, sansasyonel bir eylemin deşifre edildiği ortaya çıktı.

Söz konusu örgütün Afganistan kolu DEAŞ-Horasan ile bağlantılı olduğu anlaşılan, ev yapımı patlayıcılar uzmanı olan ve örgüt içindeki diğer teröristlere bu yönde eğitimler veren “Abu Maymuna” kod adlı Tacikistan uyruklu bir teröristin, sosyal medya hesaplarından propaganda içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Paylaşımlarında “kâfir” olarak nitelendirdiği ülkelere karşı saldırı talimatı veren ve Türkiye'yi de sözde “kâfir” ülke olarak hedef gösteren “Abu Maymuna“ kod adlı teröristin K.Z.I. olduğu belirlendi. Hücre üyesinin birlikte hareket ettiği işbirlikçisi Özbekistan uyruklu A.M. ile birlikte 6 yıl önce İstanbul Ortaköy'de Reina adlı eğlence mekanına yönelik düzenlenen saldırıya benzer bir eylemin hazırlığında oldukları anlaşıldı.

Söz konusu 2 şüphelinin izini süren güvenlik ve istihbarat birimleri, yılbaşında Başakşehir'de şüphelileri takibe aldı. Eylem arayışında oldukları saptanan zanlılar, araçlarıyla birlikte kontrol altına alınmak istenirken, tedirgin halde kaçmaya başladı. Emniyet kuvvetleri tarafından takibe alınan 2 terörist, dur ihtarına uymayarak kaçmaya devam etti. Kaçan DEAŞ üyelerinin içinde bulunduğu araç, tekerleğine ateş edilerek durduruldu. Araç içerisinde bulunan ve yılbaşı günü eylem hazırlığında olduğu anlaşılan K.Z.I. ve A.M. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet ekiplerince yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. DEAŞ'ın Afganistan kolu Horasan grubunda faaliyet gösteren ve örgüt üyelerine bomba eğitimi veren “Abu Maymuna” kod adlı Tacikistan kökenli K.Z.I. 4 Ocak'ta çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak Maltepe Cezaevine konuldu. Aynı operasyonda yakalanan Özbek asıllı A.M. 'nin ise sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.

Sadık Kahraman



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