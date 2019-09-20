DEAŞ'ın 'celladı' adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü adına kanlı infazları gerçekleştiren, sözde cellat olarak görev aldıktan sonra yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan ve İzmir'de bulunan Muhammed Ramadan'ı tespit etti. İzmir Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şubeleri tarafından yapılan operasyon neticesinde şüpheli saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Muhammed Ramadan, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Muhammed Ramadan'ın Buca ilçesinde düzensiz göçmenlerin kaldığı rezidansta saklandığı sırada tespit edildiği ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak üzere hazırlık yaptığı öğrenildi.

Ceren Atmaca - Halil Karahan

