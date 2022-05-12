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DEAŞ'ın finans kaynağına operasyon

DEAŞ'ın finans kaynağına operasyon
DEAŞ'ın finans kaynağına operasyon

Konya’da DEAŞ Terör Örgütüne üye olan, aktif görev alan 3 terörist, TEM ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülmekte olan soruşturmada, çatışma bölgelerinde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde aktif görevliyken illegal yollardan ülkemize gelen 3 teröristi yakalamak için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda örgüte finans sağladıkları yönünde bilgiler elde edilen 3 örgüt üyesine Konya il merkezinde ve Ereğli ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

TEM Şube Müdürlüğünün gerçekleştirdiği başarılı operasyonda 3 terörist de yakalanarak gözaltına alındı. Örgüt üyelerinin saklandıkları ikametlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirilerek el konuldu. Gözaltına alınan 3 örgüt üyesinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İbrahim Yetkin
 

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