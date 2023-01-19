İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

DEAŞ'ın kasası 2 şüpheli Mersin'de gözaltına alındı

DEAŞ'ın kasası 2 şüpheli Mersin'de gözaltına alındı
DEAŞ'ın kasası 2 şüpheli Mersin'de gözaltına alındı

Mersin’de silahlı terör örgütü DEAŞ’ın kasası olduğu öne sürülen, örgüt üyelerine para transfer eden 2 şüpheli, şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

DEAŞ’ın kasası 2 şüpheli Mersin’de gözaltına alındı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile finans kaynaklarının tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda DEAŞ terör örgütü ile iltisakı bulunan ve örgütün çatışma bölgesinde bulunan, örgüt üyelerine para transfer eden O.A.S.A. ile M.A.S.A. isimli 2 şüpheli belirlendi. Bunun üzerine bugün operasyon için düğmeye basan ekipler, Özel Harekat ve dron desteğiyle belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Koçbaşlarıyla kapılar kırılarak adreslere girilirken, DEAŞ'ın kasası olan 2 şahıs gözaltına alındı.
Yakalanan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Koray Ünlü-Güray Gürdal
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.