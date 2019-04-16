DEAŞ'ın kendi adına bastırdığı 16 altın sikke ele geçirildi

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla devam eden çalışmalarda; DEAŞ Silahlı terör örgütü ile bağlantılarının bulunduğu şeklinde haklarında bilgiler bulunan 2 şüpheli 5 Mart 2019 tarihinde yapılan operasyon sonucu gözaltına alınmış, daha sonrasında çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilmişti. Tutuklu şahıslardan 1'inin ikametinde yapılan aramada DEAŞ terör örgütünün, Sözde kendi adına bastırdığı 16 adet Altın sikke ele geçirilerek el konuldu.

Öte yandan, devam eden operasyonlar kapsamında, terör örgütü adına örgütsel faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak Sakarya merkezli 17 ilde, gerçekleştirilen planlı operasyonlar kapsamında 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 17 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Orkun Kaya