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DEAŞ'ın medya sorumlusu Bursa'da yakalandı

DEAŞ'ın medya sorumlusu Bursa'da yakalandı
DEAŞ'ın medya sorumlusu Bursa'da yakalandı

DEAŞ terör örgütünün medya yapılanması sorumlusu, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bursa’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, DEAŞ terör örgütünün medya yapılanmasında kayıt, montaj, basım ve dağıtım işlerinden sorumlu olarak faaliyet gösteren A.E.'yı takibe alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şahsın Bursa'da olduğunu belirledi. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, 9 Eylül günü Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenledikleri operasyonla A.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlının işlemleri sonrasında yarın sabah adliyeye sevk edilmesi bekleniyor

Gürcan Yılmaz
 

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