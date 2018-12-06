DEAŞ'ın sözde ağır silahçısına 7.5 yıl hapis

18 Eylül'de Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde yapılan operasyonda Irak'ta bulunduğu dönemde DEAŞ adına sözde Sincar Askeri Emiri ve DEAŞ terör örgütü içerisinde ağır silahçı (havancı) olarak görev yaptığı tespit edilen Irak uyruklu Abdülhalık Kurdi ve DEAŞ adına Telafer'de oğlu Mehdi Kurdi isimli şüpheliler yakalandı. Şüpheli baba ve oğul çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar Irak uyruklu Abdülhalık Kurdi(47) ve Mehdi Kurdi(18) ile avukatları hazır bulundu.

Tercüman eşliğinde savunma yapan tutuklu sanık Abdülhalık Kurdi, “Irak Musul'luyum. 47 yaşındayım. 6 çocuğum var. DEAŞ saflarında yer almadım. DEAŞ'lılar internette video yayınlayıp, benim fotoğrafımı koymuşlar. Fotoğraftaki benim ama ben koymadım. Birileri eve girip fotoğrafımı almış olabilir. Telefonumda çıkan DEAŞ'a ait fotoğraflar ise haberleri sık sık takip ederim, onlardan kalan bir fotoğraf olabilir. Musul'da DEAŞ egemendi, tüm erkeklerde sakal bırakma zorunluluğu vardı. Sakal bırakmayan cezalandırılırdı, bu yüzden sakal bırakmıştım. Musul'da bizim geniş tarım arazilerimiz var. DEAŞ buraya gelince arazilerimize el koydu. Hem DEAŞ hem Şii grupları bizlere zulüm etmeye başladı. Köyümüzde barınamadık. Türkiye'ye gelmeye karar verdik. Önce Suriye'ye, sonra Türkiye'ye geçtik. Suriye Azez bölgesinde 1 yıl beklememizin sebebi paramızın olmamasıydı. Daha sonra da Türkiye'ye geçtik” diye konuştu.

Tutuklu sanık Mehdi Kurdi ise savunmasında DEAŞ'ın köylerini işgal ettiğinde 14 yaşında olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Irak'ın Musul şehri Şeyh İsmail Köyü'nde doğdum. Diğer sanık babam olur. 2016 yılına kadar köyde yaşadık. DEAŞ üyeleri köyümüzü ele geçirince biz de terk ettik. Türkiye'ye gelebileceğimiz en güvenli yol Suriye idi. Önce Suriye'nin Azez bölgesine daha sonra da Hatay üzerinden illegal yollarla Türkiye'ye geçtik. DEAŞ ile ilgim ve irtibatım yoktur. DEAŞ köyü işgal ettiğinde 14 yaşındaydım. Söz konusu yayınlanan videoda bulunan fotoğraftaki kişi babamdır ama babamın DEAŞ ile hiçbir ilgisi olmamıştır. Fotoğrafı nasıl ele geçirdiler bilmiyorum, zaten videoda ismini de yanlış yazmışlar.”

3 tanığın dinlendiği davada savcı mütalaasında her iki sanığın da dosyadaki somut deliller nedeniyle ‘silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Abdülhalık Kurdi'ye ‘silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verirken, diğer sanık Mehdi Kurdi'ye ise beraat ve tahliye kararı verdi.

Şeref Kahraman

