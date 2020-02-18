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DEAŞ'ın sözde emir ve savaşçısı 3 kişi yakalandı

DEAŞ'ın sözde emir ve savaşçısı 3 kişi yakalandı
DEAŞ'ın sözde emir ve savaşçısı 3 kişi yakalandı

Osmaniye’de, terör örgütü DEAŞ içerisinde sözde emir ve savaşçı düzeyinde faaliyet gösteren 3 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmada, Suriye'de bulunduğu süre içerisinde DEAŞ'ın sözde emir düzeyinde kamp sorumlusu olarak görev yapan yabancı uyruklu İ.E.'nin İstanbul'dan Osmaniye'ye faaliyet göstermek amacıyla geleceği bilgisi üzerine yapılan takıp sonucu şüpheli yakalandı.

Ayrıca yapılan çalışmalarda DEAŞ terör örgütünde savaşçı olarak faaliyet gösteren yabancı uyruklu R.Y. ve O.Y. isimli şüpheliler de ikametlerinde gözaltına alındı.

Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İbrahim İmat
 

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