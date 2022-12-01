DEAŞ'ın sözde 'Irak lojistik sorumlusu' Bolu'da yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın Irak lojistik sorumlusu olduğu ileri sürülen Irak uyruklu T.H.A.A.H.'nin Bolu'da yaşadığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin kaldığı evi tespit ederek sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan T.H.A.A.H., jandarma komutanlığına götürüldü. Şahsın evinde yapılan aramada, örgüte ait çok sayıda doküman ele geçirildi.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesine sevk edildi.

Enes Özkan

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