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DEAŞ'ın sözde komutanı ve iletişim sorumlusu Kırşehir'de yakalandı

DEAŞ'ın sözde komutanı ve iletişim sorumlusu Kırşehir'de yakalandı
DEAŞ'ın sözde komutanı ve iletişim sorumlusu Kırşehir'de yakalandı

Kırşehir'de DEAŞ terör örgütünün sözde iletişim sorumlusu ve komutanı yakalandı.

DEAŞ'ın sözde komutanı ve iletişim sorumlusu Kırşehir'de yakalandı - Tıkla İzle

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, DEAŞ terör örgütünün sözde komutanı R.E.M.H. ve iletişim sorumlusu Z.M.H. yakalandı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Türkiye'ye gelmeden önce Irak'ın Telafer şehrinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle adli mercilere sevk edildi.

Enderhan Öz
 

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