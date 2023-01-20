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DEAŞ'in sözde Rakka Emiri Gaziantep'te yakalandı

DEAŞ'in sözde Rakka Emiri Gaziantep'te yakalandı
DEAŞ'in sözde Rakka Emiri Gaziantep'te yakalandı

Gaziantep'te terörle mücadele ekipleri, yürüttüğü operasyon ile DEAŞ'in sözde Rakka Güvenlik Emiri ve eski Ninova Valisi H.A'yı yakaladı.

DEAŞ'in sözde Rakka Emiri Gaziantep'te yakalandı - Tıkla İzle

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü operasyonla DEAŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden biri olan, geçmiş dönemde sözde Rakka Güvenlik Emiri ve eski Ninova Valisi olarak görev yapan ve eylem grupları içerisinde yer alan H.A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan H.A.'nın yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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