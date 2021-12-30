DEAŞ'ın sözde Türkiye askeri kanat sorumlusu yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yürütülen çalışmalar kapsamında örgütün 2016 yılı sonrası Türkiye askeri kanat sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen, Suriye'de örgüt mensuplarına ideolojik ve askeri eğitimler veren, canlı bomba eylemlerinde kullanılan patlayıcı ve malzemelerin teminini sağladığı değerlendirilen M.F.A. isimli şahıs, operasyonla yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan teröristin Suriye'ye kaçma hazırlığı yaptığı belirlendi.

Yakalanan teröristin işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtilen açıklamada, "Dini istismar eden terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin tespit edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütünün 2016 yılı sonrasında “Türkiye Askeri Kanat Sorumlusu” olarak faaliyet gösteren, özellikle Suriye'de bir çok örgüt mensubuna ideolojik/askeri eğitimler veren, canlı bomba eylemlerinde kullanılan bel kuşağı, infilaklı fitil, basma butonlu anahtar sistemi, elektrikli kapsül ile muhtelif patlayıcı madde temini sağladığı değerlendirilen ve Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında verilen 8 Yıl 4 Ay hapis cezasının kesinleşmesi üzerine Suriye'ye kaçma hazırlığında olduğu tespit edilen M.F.A. isimli örgüt üyesi 29.12.2021 tarihinde düzenlenen operasyon ile yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

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