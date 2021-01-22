İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri ile bağlantısı olan zanlı tutuklandı

DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri ile bağlantısı olan zanlı tutuklandı
DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri ile bağlantısı olan zanlı tutuklandı

Osmaniye’de düzenlenen operasyonla DEAŞ terör örgütünün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden ile irtibatı olan C.A. tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespit edilmesi ve engellenmesine yönelik soruşturma kapsamında, örgütün uyuyan hücresi olduğu bilgisine ulaştı. Bilgi üzerine harekete geçen ekipler, cezaevinde tutuklu bulunan DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden ile bağlantılı olduğu belirlenen C.A.'nın saklandığı eve baskın düzenledi.
Ekipler tarafından gözaltına alınan C.A. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Selçuk Kaya
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.