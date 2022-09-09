DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi Türkiye'de yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkanlar ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide, Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT İstanbul Bölge Başkanlığı'nın DEAŞ terör örgütüne yönelik önemli bir operasyona imza attığını ve terör örgütü DEAŞ'ın sözde en önemli üst düzey yöneticileri arasında yer alan “Abu Zeyd/Üstad Zeyd” kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türkiye'de yakalandığını duyurdu.

Yakalandığında başındaki peruk dikkat çekiyor

Yakalanan DEAŞ'lı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin, Türkiye'de kılık değiştirdiği öğrenilirken, yakalandığında seyrek saçları üzerine peruk takarak güvenlik ve istihbarat birimlerinin takibinden sıyrılmaya çalıştığı anlaşılıyor. DEAŞ'lı teröristin ülke içinde herhangi bir saldırı hazırlığında olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Sadık Kahraman



İLGİLİ HABER Yabancı uyruklu DEAŞ mensuplarına eş zamanlı operasyon: 13 gözaltı

İLGİLİ HABER DEAŞ üyesi olmakla suçlanan İngiliz vatandaşı Aime Davies Londra'da tutuklandı