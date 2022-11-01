DEAŞ'lı Kasım Güler'in eşi mahkemede tanık olarak dinlendi

Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Kasım Güler, tanık H.G. katılırken sanık avukatı mazeret göstererek duruşmaya katılmadı. Duruşmada sanık Güler'in eşi H.G. tanık olarak mahkeme heyetince dinlendi.

Bir önceki duruşmada yanlış ifade verdiğini bunun sebebinin eşinin yaşayıp yaşamadığını bilmediğini ifade eden tanık H.G., "Eşim benden 4 ay önce gitti. Ben daha sonra gittim. Eşim İslam devletinde yaşamak için gitti. Orada İslam devleti eşime maaş bağlamıştı, bununla ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyordu. 3 yıla yakın eşimle birlikte kaldık. Şartlar zor olduğu için ben ve çocuklarım döndük. Eşimin hayatta olduğunu bilmediğim için doğru ifade vermedim. Şu anki ifadem doğrudur" dedi.

Mahkeme Kasım Güler'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, bir sonraki celseyi 5 Aralık'a erteledi.

Ahmet Furkan Gülap



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