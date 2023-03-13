DEAŞ'lı Kasım Güler'in hapis cezası belli oldu: 30 yıl

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Güler ile avukatı katıldı. Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanığa son savunmasını yapması için söz verdi. Önceki celselerdeki savunmalarının tekrarladığını söyleyen sanık Güler, örgütte yöneticilik yapmadığını belirtti. Güler, sağlık sorunları da olduğunu ifade ederek, beraat talebinde bulundu.

Avukat beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığı "silahlı terör örgütü yönetme" suçundan 21 yıl, "nitelikli silah bulundurma" suçundan da 9 yıl hapis ile 30 bin lira idari para cezasına çarptırdı.

Ahmet Furkan Gülap



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